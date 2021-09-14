教育局倡生涯規劃由高小做起　未來3個學年逐步校本推行

為未來升學及就業而進行生涯規劃，不止是高中生的「專利」，原來高小生亦可提早做生涯規劃，讓他們更認識自己的志向、需要、興趣和能力。教育局首席教育主任張巧儀今日(14日)在網誌表示，局方最近訂定了「小學生涯規劃教育推行策略大綱」，並提供教學資源，加強教師專業培訓，讓學生由小四開始探索自身的生涯規劃。

張指出，不少海外及本地學者都認為應在小學階段推行生涯教育課程，而學校課程檢討專責小組於去年提交的報告，亦建議於高小及初中階段開展生涯規劃教育，幫助年輕學生更加認識自己的志向、需要、興趣和能力，讓他們對未來路向和工作有更寬廣的看法，並從中培養學生正面積極的學習和生活態度。

就此，教育局最近訂定了「小學生涯規劃教育推行策略大綱」，協助學校由本學年起在高小推行生涯規劃教育，局方望在未來3個學年（即2021/22至2023/24學年），學校能因應校本的情況及需要，按策略大綱要求逐步擬訂校本生涯規劃教育的具體內容、推行策略及時間表等，並在2024/25學年或之前在所有高小級別推行。

有關學習內容應涵蓋3個要素，分別是「自我認識及發展」，以協助學生認識自我及外在因素對生涯規劃的影響；「升學/事業探索」，目的是協助學生探究學習和工作的機會、限制及可考慮的選擇；從「升學規劃與管理」方面，協助學生作出升學選擇、規劃，並制訂升學計劃及付諸實行，而當中，以「自我認識及發展」為重點。

局方亦已編寫相關的教學資源，並上載至小學生涯規劃教育專題網頁，供學校人員參考。另外，為確保教師了解新編訂小學生涯規劃教育的架構和學習重點，以及當中的教育策略，教育局將於10月至11月舉行簡介會，接受學校提名教師參加，並會委託專上院校為教師或學生輔導人員舉辦專業培訓，日後亦會舉辦研討會，與學校分享推行小學生涯規劃教育的經驗和心得。