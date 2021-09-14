再多19間食肆違防疫令被停晚市堂食　24名食客被發罰款通知書

食物環境衞生署近日在各區加強巡查食肆的防疫規例執行情況，截至本月9日，全港分別有2,332間及1,150間登記為C類及D類運作模式的餐飲處所，在過去周末(10至12日)，食環署於中西區、灣仔區、油尖旺區及沙田區採取執法行動，共巡查了1,447間餐飲處所，共檢控涉嫌違規的19名餐飲處所負責人。

食環署表示，19間違規食肆負責人須於執法人員發現違規情況後的翌日起，被禁晚市堂食，即在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於2人同坐一桌，為期3、7或14天不等，而酒吧或酒館則須關閉14天。

食環署亦向涉嫌違反規定的3名處所員工及24名顧客發出定額罰款通知書，當中2名員工涉嫌違反接種疫苗規定、1名員工涉嫌違反定期檢測規定，而有關顧客主要涉嫌違反與「安心出行」流動應用程式相關的規定，或身處餐飲處所「特定範圍D區」或酒吧內而違反與接種疫苗相關的規定。

食環署表示，會繼續加強巡查各餐飲處所，並會檢查員工和顧客的疫苗接種紀錄，以及與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動。