關注劏房組織指20%劏房戶已加租　促調低上限至5%

政府昨(13日)修訂劏房租務管制中續租的加幅上限建議，由15%下調至10%。有關注劏房組織認為，當局最新修訂的建議仍未能充分保障租客，又指目前有20%租客已被業主加租或「預告」加租，近3個月更不斷收到業主加租的求助個案，憂慮有業主希望在劏房租管實施前先加租，令起始租金在較高水平「賺盡」。

觀塘劏房居民關注組今日(14日)舉行記者會，要求訂立起始租金，又指續租加幅上限由15%下調至10%，對租客仍然保障不足，要求再調低至上限5%，以及訂立起始租金指標。關注組又要求成立獨立執法部門，切實執行各項租金規管。

劏房戶張女士與兩名子女居在80呎劏房，租金高達5,000港元。她指，單位在入住半年後，天花已時常掉灰，甚至曾在吃飯時掉落到餸菜。她着業主維修時，對方只要求張女士「再觀察下」，而單位的水龍頭漏水時，業主亦拒絕修理。張又指，業主在租約滿一年後要求加租500港元，她拒絕後，業主又以屋宇署要求修繕防火門為由要求她搬走，惟同樓層的其他劏房戶卻毋須搬出。

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤表示，業主剝削租客的權益已久，包括一直加租、迫遷，不負責維修就沒有租約等。她指，劏房戶已等租管落實十多年，惟政府竟然因要平衡雙方利益，「那租客的利益誰管？」重申要求完整的租務管制幫助租客，而政府不應「開空頭支票」，稱保障街坊便作罷。