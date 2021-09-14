13款非本地新冠疫苗接種紀錄適用於安心出行　明起可自願申報

港府推出「疫苗氣泡」限制處所營運條件，但愈來愈多入境人士持有非本地新冠疫苗接種紀錄，進入須出示接種證明的處所或會造成不便。食物及衞生局宣布，讓公眾以自願申報形式，向政府登記其非本地疫苗接種紀錄，涉及13款非本地接種疫苗。相關人士登記後會獲發二維碼，可使用「安心出行」掃描，並將其儲存在該手機程式內，有關安排明日(15日)起可透過網上或指定的香港郵政局申報。

當局提醒，以自願申報形式登記只為便利他們以電子形式儲存疫苗紀錄，該二維碼並非有關當局發出的認可醫療紀錄或出入境疫苗接種證明，亦不代表已獲本港有關當局認證。因此，該二維碼不能取代正本紀錄，相關人士仍須妥善保存其非本地新冠疫苗接種紀錄的正本。有關人士可繼續使用紙本疫苗接種紀錄，以符合本地「疫苗氣泡」相關要求。

新安排下，入境香港並須接受強制檢疫的人士，向衞生署作網上「健康及檢疫資訊申報」時，須一併申報其非本地新冠疫苗接種紀錄的詳細資料。如獲確認，明日起經香港國際機場入境的人士，會獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼，同樣安排亦將適用於9月28日及其後經陸路入境口岸管制站入境的人士。

至於已身處本港的入境人士，可經網上「新冠疫苗接種資訊申報表」申報，完成後會獲發一個供本地使用的疫苗接種紀錄二維碼。未能經網上申報的人士，則可到指定的香港郵政局，由職員協助他們作上述申報，費用全免。申請人須填寫申報表、出示其身份證明文件正本及其非本地疫苗接種紀錄正本以作申報用途。未滿18歲的兒童或殘疾人士可授權其他人士代為申報。