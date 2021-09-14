團體指擬議強制舉報懷疑虐兒規定諮詢期短　倡先交法改會研究

本港近年出現不少對兒童或長者等弱小的虐待個案，政府希望就通過立法在香港制訂強制舉報懷疑虐待及忽略兒童個案的建議徵詢持份者的意見，若違反法例規定將要承擔刑事責任。有團體今日(14日)公布《就「擬議強制舉報懷疑虐待兒童個案規定」諮詢立場書》，表示諮詢時間短，主要概念的操作定義、原則及細節欠奉，建議先交由法律改革委員會研究。

香港社會工作人員協會表示，作為社會工作專業團體，對兒童受虐事件及保護兒童機制非常關注，呈報虐兒個案以確保兒童人身安全，乃是社工專業操守重要一環，對任何可以循兒童最佳利益出發以確保兒童人身安全的措施，持開放態度。惟是次諮詢期不足一個月，相關主題及建議亦未經法改會研究及諮詢，主要概念的操作定義，原則及細節欠奉。

協會續指，有關法例的定義是否清晰及合理，直接影響同工及機構招致及承擔法律責任與風險，甚至影響專業判斷，強制舉報亦有機會破壞服務使用者對同工及服務單位的信任關係，由於未能讓同工及關心有關課題的其他專業有充足時間去了解及討論，故對現行的諮詢內容，普遍表現有保留。

協會建議，參考「沒有保護罪」的立法進程，建議有關應先交由法改會研究，及在以下重點範圍提出清晰具體的立法建議，包括罪行確立之原則、「對沒有按照責任舉報個案的指定專業人士」提出跟其責任相對稱的罰則選項，例如專業紀律處分，以專業團體責任代替個人專業責任，了解與研究以其他可行形式取代監禁的可能情況。