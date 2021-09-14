財政司：賭牌不鼓勵三主三副　總數以維持政府稅收為重

千呼萬喚，澳門政府為修訂博彩法正式推出公眾諮詢，澳門經濟財政司司長李偉農在諮詢介紹會上被多次問到未來賭牌總數，以及「三主三副」賭牌問題。他回應指，政府沒有前設，願意聆聽公眾意見，但就表示，過往博彩業的規模為民生福利、政府財政收益、經濟效益等帶來好處，未來賭牌的數目亦以維持一定的行業規模，以保障稅收和財政收入及民生福利為主。

關於賭牌三主三副的問題，他指，現行的博彩法已明文禁止賭牌作出轉批給，未來亦不會鼓勵將賭牌轉批給，但同時需要維持行業規模和穩定財政收入等。

至於新賭牌的年期，他表示，賭業在2003年開放，是由零開始的工作，現在再出發，條件上一定不會一樣，例如以前很多博彩和旅遊設施需要由零開始投資，但現在很多設施已建成，客觀條件經已改變，未來賭牌批給期限是否仍需要20年，政府希望聽到公眾意見。

被問到衞星賭場在賭牌中的地位，李表示，賭牌的批給是政府和承批公司的合約，衞星賭場在這個法律框架上不存在，得不到法律的保障，是屬於承批給公司的營運模式。

值得注意的是，本次的諮詢，提議為博企引入政府代表，以增加政府在幸運博彩承批公司的直接監察權。李解釋，代表的引入，是希望政府增加對博企直接監察權，能有更大的監督力，保障行業發展，預防對行業不利的情況。惟他未有清楚指出在實際措作出上，政府會怎樣委派代表到博企之中。

有關諮詢由明日開始至10月29日，為期45天，政府將展開一場業界諮詢會和四場公眾諮詢，並承諾在諮詢完結後盡快發表報告。至於能否趕及明年6月賭牌到期前完成修法和重新競投？政府會否延長現有賭牌期限？李俱沒有直接回應，只表示今天是介紹相關諮詢的場合。