斥新界北發展太緩慢　議員：時間唔等人

近期各界均關注新界北發展，議員劉國勳今日(14日)在一個圓桌會議上直指新界發展太緩慢，發展新市鎮由提出方案、研究、規劃到落實耗花20、30年，認為時間不等人，期望下月公布的《施政報告》可提出整全規劃新界北發展，並應建設港深經濟合作帶。

他又指香港居民日後會頻繁往返兩地，但每天上班、上學，沒有理由過關要排兩次隊，不應浪費時間於排隊上。所以劉認為兩地日後應繼續推展一地兩檢，可採取合作查檢、一次放行的措施，並應做好基建對接，令人流、物流加快往來。

在席的香港測量師學會規劃及發展組主席林家輝同樣指新界西北發展太緩慢，他舉例稱，港府早於90年代已計劃發展洪水橋，但預料延至2037年才完成發展項目。他相信深圳可於10多年內完成前海發展項目，反觀港府不知要花費多少時間才成功興建口岸及鐵路連接兩地。

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民指出，現時香港的中心在於最南邊的海島上，建議將靠近深圳的新界北發展成都會區、成為香港的中心，把某些政府部門在當區重置。另外，他認為前海規劃中，特別適合港人的工作崗位是現代服務業，相信可解決新界西北長期是窪地的情況。