威嚇兩中學生購買合約　3健身中心職員違商品例被海關拘捕

香港海關早前接獲兩名中學生舉報，指一間健身中心的銷售人員利用威嚇手段，促使兩人購買健身中心會籍，涉嫌違反《商品說明條例》。今日(14日)海關人員在觀塘區，拘捕3名健身中心男女職員。

海關版權及商標調查科不良營銷手法調查第二組指揮官黃志聰表示，兩名受害中學生分別18及20歲，案情顯示健身中心的目標是一些獨行的年輕人。兩人早前經過健身中心附近的街道時被銷售人員截停，利用他們的心地善良，要求幫手蓋印及填寫問卷，並將他們帶到樓上的健身中心，乘機替其做簡單的體脂及體格分析，再以不同藉口叫其填寫地址等個人資料，又要求他們取出身份證明文件以核對身份。兩人不虞有詐，取出身份證明文件兼填上個人資料。

其後，兩名學生表達趕時間及要求盡快離開，銷售人員睇準時機，聲稱好快，只要他們在文件上簽名，完成問卷即可離去。但當兩人簽名後，銷售人員即指其已經簽署了一份健身中心合約，需要付費。兩學生大驚，其中一人要求離開，惟遭到銷售人員阻止，並威嚇有其地址及身份證資料，會派人上門追數。另一人則被銷售人員帶落街往提款，以支付健身中心合約的費用。兩人也被要求即時打開手機進入網上銀行，查看月結及存款總額，從而榨取其金錢。

最後，兩名學生透過現金及轉數快付款，銷售人員隨即要求他們跟預設的稿讀出來及拍片，以表達他們是自願購買相關健身中心的合約，以為藉此可逃避法律責任。海關經深入調查後，今日採取執法行動，在開源道一大廈拘捕3名健身中心職員，包括1男2女(22至25歲)，行動仍然繼續，不排除再有相關人士被捕。