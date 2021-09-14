女性運動員成就卓越　團體推相冊鼓勵婦女多運動

巾幗不讓鬚眉，香港婦女近年在體壇亦取得卓越成就，有團體打算推出傑出女運動員相冊，邀請15個體育範疇的30多位傑出女運動員參與項目，當中包括奧運游泳獎牌得主何詩蓓，兵乓球女團獎牌得主李皓晴、杜凱琹及蘇慧音等人，以鼓勵女性堅毅奮鬥，推動香港體藝發展。

港協暨奧委會副會長劉掌珠表示，多年本地女性在運動上都有好成績，特別是今屆東京奧運，各展所長為港爭光，希望透過相冊表揚運動員，鼓勵年輕人運動。香港體育學院院長李翠莎則提到，性別平等很重要，女性在運動上有好成績，是相當值得驕傲的，讓其他女性以此為榜樣，做多些運動，面對挑戰時不放棄。

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會執行委員伍澤連則指，近年女性參加運動會的人數逐漸上升，水平高、競爭大，她們除訓練外，還要擔任其他角色，例如女兒、母親甚或職業婦女，需要不斷努力及拼搏才能在運動方面有好成績。

同場更有多名女性運動員分享自己的運動生涯，以及如何克服重重困難。其中香港亞運史上首面游泳獎牌得主之一吳家樂表示，自己以前要兼顧游泳及學習，相當辛苦，加上當時政府對體育的支持較少，但現在已有改善，希望愈來愈多的人喜愛運動並從中找到自己的位置。

倫敦殘奧兵乓球女單金牌得主黃家汶，憶述當年要兼顧上班及練習，一放工便乘車去練習，不過以前沒有輪椅代步，靠的是一路以來的堅持，形容獲獎時相當有滿足感。已故漢城亞運會保齡球金牌得主車菊紅的女兒張詩敏指，媽媽過去在照顧家庭的同時，亦發展自己的興趣，規劃好時間「一放工就去打保齡」，為興趣努力做好自己。