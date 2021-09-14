非法轉移24噸電子廢物往馬來西亞　出口商判罰款1.3萬

環境保護署早前與馬來西亞及各地執法機構，透過跨境合作打擊有害電子廢物的非法越境轉移活動，並成功偵破1宗非法從香港出口廢印刷電路板到馬來西亞的個案。涉案出口商「裕暉行有限公司」今日(14日)在粉嶺裁判法院被裁定違反《廢物處置條例》，被判處罰款1.3萬港元。

署方今年4月接獲馬來西亞當局通報，指一家香港出口商涉嫌非法出口有害電子廢物到當地。環保署隨即展開深入調查，並得到馬來西亞當局協助搜證，證實涉案出口商非法從香港出口約24噸報稱為「混合金屬碎料(Mixed Metal Scrap)」的廢印刷電路板到當地，遂按《廢物處置條例》檢控犯案的出口商。

廢印刷電路板屬有害電子廢物，含多種重金屬和其他有毒化學物質，受《廢物處置條例》規管，不當處置會危害環境及公眾健康。環保署會繼續與外地執法機關合作，嚴厲打擊非法進出口廢物的活動，避免本港成為非法進出口廢物的集散地。

署方提醒從事廢料回收的進出口商，切勿非法進口(包括進口香港或經香港轉運)，或出口受管制廢物。根據《廢物處置條例》，初犯者最高可被判處罰款20萬港元及監禁6個月；其後再被定罪，最高可被判處罰款50萬港元及監禁2年。