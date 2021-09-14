網售預先包裝竹笙未標明含二氧化硫 食安中心令停售
2021年09月14日 19:09
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食安中心驗出一個網上商店售賣的預先包裝竹笙樣本含有防腐劑二氧化硫。
一個網上商店售賣的預先包裝竹笙樣本，被驗出含有防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，違反相關規例。食物環境衞生署食物安全中心今日(14日)表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關商戶亦已按指示進行回收。
食安中心透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。
二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。
根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。