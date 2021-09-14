網售預先包裝竹笙未標明含二氧化硫　食安中心令停售

一個網上商店售賣的預先包裝竹笙樣本，被驗出含有防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，違反相關規例。食物環境衞生署食物安全中心今日(14日)表示，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關商戶亦已按指示進行回收。

食安中心透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。