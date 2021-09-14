4日內第2宗飛機「詐彈」　港航客機起飛後折返本港

本港4日內發生第2宗涉及客機的炸彈嚇詐案。最新一宗發生於今日(14日)下午，一架由香港前往上海的香港航空HX246航班，於下午2時06分自香港國際機場起飛，約30分鐘後，有人透過機管局網頁及港航聊天室留言，指客機上有炸彈。經評估後，客機原機折返本港，並於下午4時24分降落。在機場工作的人員表示，事發時乘客在警員的安排下有秩序地落機，登上接駁巴士到客運大樓，氣氛雖然緊張，但未見混亂。

香港航空發言人指，涉事航班載有56位乘客及機組人員，接獲地面通知機上疑有構成威脅飛行安全的情況，為確保乘客及機組人員安全，航班決定折返並降落於香港國際機場。所有乘客、行李和飛機完成徹底檢查後，航班已於晚上8時48分起飛繼續前往目的地。香港航空已就事件通報有關當局，並會配合進行調查。

警方發言人表示，於下午2時22分接報，惟當時該航機已離港，警方及相關機構啟動有關程序處理，事件中無人受傷，案件列作炸彈嚇詐，由機場警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方強調，炸彈嚇詐是一項嚴重罪行，一經簡易程序被定罪，最高可被判處罰款5萬港元及監禁3年，如經循公訴程序被定罪，則最高可被判處罰款15萬港元及監禁5年。

上一宗則發生於上周六(11日)，有人透過機管局網頁報稱一架由本港飛往北京的國泰航空CX390客機被置放炸彈，引起乘客恐慌。有關航班降落後，啟動了緊急滑梯撤離乘客及機組人員，少數乘客在過程中身體擦損。經檢查後，當地執法人員在機上未有發現可疑物品。