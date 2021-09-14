海關查卓悅美容3公司停業　暫接獲220投訴涉款980萬

卓悅美容旗下的「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」日前突然宣布暫停營業，香港海關正跟進有關案件，​至今日(14日)提供最新調查進展。海關指截至今早8時，共接獲220宗有關該美容集團的投訴，涉及171名投訴人，美容合約金額共約980萬港元，涉款最大額一宗為60萬港元。海關的專責隊伍已聯絡所有投訴人，了解每宗投訴個案的詳情並展開調查。

版權及商標調查科不良營商手法調查第二組指揮官黃志聰稱，初步調查顯示，涉事的3間美容公司同屬一個美容集團，關員已於本月6日和今日約見該美容集團的2名董事，調查旗下美容公司暫停營業一事，並已嚴正提醒相關董事，商戶在任何情況下，都有責任妥善處理消費者已購買而未完成的預繳式服務，例如安排退款。海關會密切留意事態發展，並會繼續與消費者委員會和協助受影響顧客的立法會議員和區議員保持緊密聯絡。

黃又指，調查工作仍在進行中，會循涉事商戶有否違反《商品說明條例》中不當地接受付款的方向作調查。如發現有商戶違反《條例》，海關會立即採取執法行動。