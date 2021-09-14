政府要求上班須接種疫苗或定期檢測　公務員：感覺被迫打針

澳門政府今日(14日)發出指引公函，指本月27日起，所有公務人員進入工作場所，須出示打針證明，或7天內的非確診病毒檢測證明，若未能出示有關證明而缺勤者，將視為不合理缺勤。惟有公務員反映，事前並沒有收到任何通知，自己是從媒體得知相關消息，認為措施公布倉促，感覺是被迫打針。

根據行政公職局發出的公函指引顯示，公務人員的病毒檢測應安排於非辦公時間，而持有因健康狀況不適合接種疫苗的醫生證明者，可豁免檢測的費用，但相關情況必須經政府醫生作評估，有需要公務員可先預約在山頂醫院、各衛生中心及衛生站，以及除科大醫院外的澳門其他疫苗接種站打針，並當場經醫生評估不宜打針，才可獲發相應證明。

有公務員表示，事前並沒有收到任何相關通知，是從有關報道獲悉消息，認為措施公布倉促，感覺是被迫打針，因每7天做1次檢測太麻煩，只能預約接種疫苗，故希望當局日後盡早公布消息，讓公務員有時間準備。

另有已完成接種2劑疫苗的公務員稱，部分未接種疫苗的同事在得知消息後紛紛預約接種；亦有公務員則指，不太擔心政策對日常工作造成太大影響，並會配合政府決定。