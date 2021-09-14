11地點須強檢　其中9間學校爆發上呼吸道感染

政府今晚(14日)公布，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接受新冠病毒檢測。因應早前一宗涉及L452R變異病毒株而曾於香港居住的非本地確診個案，於指定期間曾身處兩個指明地方的人士需要再次進行檢測，已完成新冠疫苗接種都亦須受檢。另外，由於9間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而病徵與感染新冠相似，為謹慎起見，有6間學校及3間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告，已完成接種疫苗者會獲視為已遵從強檢公告規定。

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

A. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在8月27日上午7時30分至上午11時30分期間曾身處跑馬地體育道3號香港足球會2樓香港足球會咖啡廳的人士，及

2. 任何在8月27日上午6時至上午8時期間曾身處灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓Pinnacle Performance的人士，須於周四(16日)或之前接受檢測。受檢人士若在本周日(12日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 其他

1. 任何在本月1日至今日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於周四或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於周六(18日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本周日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 大埔大元邨泰德樓三樓309-316室東華三院洪王家琪幼稚園

(2) 大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心

(3) 青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園

(4) 旺角海富苑海寧閣B及C翼地下救世軍海富幼兒學校

(5) 大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

(6) 沙田隆亨邨隆亨社區中心6樓香港基督教女青年會隆亨幼兒學校

2. 在本月1日至今日期間於任何下列指明學校就讀級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於周四或之前接受檢測。受檢人士若在本周日至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 荃灣城門道2號寶血會思源學校就讀二年級

(2) 元朗元朗舊墟路29號鐘聲學校就讀一年級

(3) 沙田麗禾里3A號沙田小學就讀一年級