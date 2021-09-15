iPhone 13 系列登場　周五起預訂　最貴13599港元

美國蘋果公司秋季發布會香港時間周三（15日）凌晨一時舉行，蘋果行政總裁庫克在預先錄製的影片中簡略介紹Apple TV+的新節目之後，新型號iPad率先登場。它配備A13仿生晶片、1,200萬像素自拍鏡頭，另外加入iPad Pro的「人物居中」（center stage）功能，支援第一代Apple Pencil。容量由64GB起，售價2,599港元起跳，香港時間即日（15日）開始預訂，下周五（24日）正式上市。

接下來輪到新版iPad mini亮相，它的更新比iPad要多。新版iPad mini屏幕加大至8.3吋，有紫、粉紅、金和灰色4款顏色選擇。右上的開關掣配備了TouchID，如同iPad Pro。新版iPad mini配備64位元架構A15仿生晶片﹐CPU效能比上一代提升40％、GPU提升80%，配備USB Type-C插口，並對應5G網絡。1200萬像素主鏡頭及前置自拍鏡頭，同樣對應人物居中功能。雙喇叭設計，並對應第二代Apple Pencil。售價3,999港元起，同樣香港時間15日開始預訂，下周五上市。

Apple Watch Series 7接力出場，其顯示面積比上一代大20%，與上一代一樣同為圓邊設計，電池續航仍為18小時，充電時間縮短33%，屏幕比上代更硬；售價399美元（約3,110港元）起，今年秋末上市。

之後終於輪到iPhone 13系列發表，首先出場的是iPhone 13和iPhone 13 mini，屏幕分別為6.1吋及5.4吋的超級Retina XDR顯示器，屏頂的「劉海」比之前縮小20%。兩部機同樣採用雙鏡頭設計，但變成對角放置。有粉紅、藍色、黑色、「星光色」和紅色5種顏色可供選擇。採用6核心A15仿生處理器，CPU號稱比對手快達50%，圖像處理則快30%。今一代的iPhone主打攝影功能提升，聲稱配備雙鏡頭系統中最大感光元件，超廣角相機能拍攝相片的陰暗位更多細節、廣角相機可攝取多47%光線，另具備光學影像防震功能，亦可自訂「攝影風格」。拍攝影片新增的「電影效果模式」可作「焦點轉移」，將焦點從一主角變換至另一主角，拍攝出具電影感的影象。香港時間周五（17日）晚8時預訂，下周五正式發售。容量由128GB到512GB，售價方面，iPhone 13 mini由5,999港元至8,499港元，iPhone 13則由6,799港元至9,299港元。

高階版本的iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，有藍色、金色、銀色及石墨色4種顏色選擇，屏幕為6.1吋及6.7吋，「劉海」也縮小20%。同樣配備6核A15仿生晶片，5核心GPU號稱比其他智能電話晶片快達50%，顯示器的自動更新頻率可高達 120Hz。3鏡頭設計，長焦距鏡頭具備77毫米焦距和3倍光學變焦放大，廣角、超廣角及長焦距鏡頭都支援夜間模式拍攝，所有鏡頭都具備6倍變焦範圍。拍片同樣支援「電影效果模式」，更可在拍攝後變換焦點或調校散景效果的深淺，Apple ProRes格式拍攝亦會於稍後時間推出。此外，iPhone 13 Pro系列新增了微距拍攝功能，超廣角鏡頭對焦距離可近至2厘米。容量由128GB起至新增的1TB大容量。iPhone 13 Pro售價由8,499至12,699港元，iPhone 13 Pro Max則由9,399港元至13,599港元，同樣香港時間周五晚8時預訂，下周五正式發售。