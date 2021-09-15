葵涌醫院首次自製月餅　少糖少油人人有份

中秋將至，葵涌醫院今年首次自製月餅，讓留院者有一個快樂中秋。院方透露，之前曾諮詢病人意見，得悉不少病人回覆指很久沒有食月餅，想趁節日一嚐月餅滋味。醫院遂集合40至50名醫院管理層及膳食部員工齊齊自製月餅。他們製作了兩款月餅，盼為病人送上節日溫暖。

葵涌醫院行政事務總經理盧國銓表示，疫情肆虐下，病人久久未能與親友見面，部分人又因療養關係無法與外界接觸，錯失中秋賞燈等時機。盧續指，參與製餅的團隊並沒製餅經驗，敲定計劃後，便上網研究食譜，早於5月已開始準備，曾經試做了3至4次，並報廢了一次月餅。一次又一次的嘗試，令他們終於由炮製「皮不脆、焗不成、散曬」的「月散」，進步成製出金黃色、餅面印有葵涌醫院字樣的特色月餅。

他們自製了400至500個「半黃」白蓮蓉月餅，配方少油少糖，獲得營養師的健康認證，適合300多名病患食用。醫院亦為患糖尿病的病人製作了少量紫薯月餅，而部分進食「營養餐」的病人則會安排其他應節食物，盼「人人有份」，個個開心。