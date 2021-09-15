去年6.4非法集結　楊森何俊仁等12人今判刑　黎智英拒認罪押後審

黎智英(前排左一)等26人被指參與或煽惑他人參與去年6月4日在維園舉行的非法集會。

壹傳媒黎智英等26人(其中2人已離港)，被指參與或煽惑他人參與去年6月4日，在維園舉行的未經批准集會而被起訴。該案其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前已承認一項明知而參與未經批准集結罪並判刑，同案另外12名被告上周四(9日)亦各自承認參與或煽惑他人參與未經批准集結兩罪，區域法院法官聽取辯方求情後，押後至今日(15日)判刑。

12名認罪的被告包括何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森，他們今日承認明知而參與未經批准集結罪。另外何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來及麥海華再承認煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。

張文光、郭永健、麥海華、趙恩來和梁國華等5人獲准繼續保釋，其餘7名被告因涉及其他案件，需要繼續在監獄服刑或被還押。

案情指，2020年4月支聯會向警方申請在6月4日舉行維園集會，以悼念六四事件31周年。但衞生署認為群眾難以實行法定的防疫措施，故不建議舉辦集會。警方與支聯會商討安排後，指集會在疫情下屬高風險活動，遂於6月1日正式發出通知，禁止支聯會舉行六四集會。惟支聯會仍呼籲市民支持悼念集會。

2020年6月4日，警方在維園一帶放置多個揚聲器，重申警方已禁止集會，參與者或觸犯法例。當時維園足球場沒有開放和被圍封。至傍晚6時許，部分被告抵達維園外，向公眾派發蠟燭及傳單，然後轉到維園噴水池。他們在記者面前手持蠟燭，呼籲市民無視警方反對，進入維園悼念六四，甚或在香港各區進行悼念。其後，多名被告與群眾一同往維園足球場步去，有人將擋路的鐵馬移開。當晚共約有2萬人出席集會，期間由於大量人士進出維園，導致附近部分路段需封閉，交通受阻。

至於其餘被告，即黎智英、梁耀忠、李卓人、蔡耀昌、梁錦威、鄒幸彤、胡志偉及何桂藍等8人，早前表示不會認罪，案件定於11月1日開審。