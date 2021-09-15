22款嬰兒潤膚乳揭含致敏物　13款標籤資料與測試不符

嬰幼兒皮膚幼嫩，父母在挑選潤膚乳時，要特別小心選購安全及合適的產品。消費者委員會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，發現5成半(22款)樣本檢出香料致敏物質，當中香料致敏物質總量最高的1款樣本，「Aveeno Baby」更檢出歐盟禁用、致敏性高的新羚蘭醛（HICC），致敏物質總量達0.45%。另外，有9款說明帶有薰衣草香味或含有相關成分的樣本檢出芳樟醇／檸檬烯，其經過氧化後可形成致敏性較高的物質。檢測同時發現有13避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分款樣本，其標籤資料與測試結果不符或有欠詳盡，同時避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分潤膚乳。

消委會測試40款嬰幼兒專用身體潤膚乳，並進行檢測，涵蓋香料致敏物質、人造麝香物質、游離甲醛，以及對羥基苯甲酸酯防腐劑等含量，同時檢視樣本的包裝標籤資料。測試發現22款樣本檢出香料致敏物質，有10款檢出3至10種香料致敏物，其中檢出香料致敏物質種類最多的2款樣本並沒有標示所有相關物質。消委會指，雖然各樣本檢出的香料致敏物總量普遍較低，但由於每天使用及用量較多，其潛在致敏風險要分外留意。當中8款樣本檢出的香料致敏物質總量相對較高，由約0.13%至0.45%，而檢出總量最高的「Aveeno Baby」除檢出歐盟禁用於化妝品的香料物質新羚蘭醛（HICC），更驗出同樣受關注的羚蘭醛（BMH CA）。消委會解釋，HICC是高致敏性的致敏物，並有研究提出這種香料是令兒童出現皮膚過敏的常見致敏原之一，至於BMHCA則是已確認的接觸性致敏物，被歐盟建議歸類為具有生殖毒性第1B類物質（即推定為對人類有生殖毒性的物質）。

另外，有16款樣本檢出芳樟醇及／或檸檬烯，包括9款說明帶有薰衣草香味或含有薰衣草相關成分的樣本。芳樟醇或檸檬烯經過氧化可形成致敏性較高的物質，所以含有這類物質的產品開封後宜於使用期內盡快使用。消委會提醒家長，要檢視產品標示是否含有芳樟醇或檸檬烯，並留意有效期，如已過期便不適用於嬰幼兒身上。

此外，測試發現樣本的標籤資料與測試結果不符，其中1款樣本沒有標示任何成分資料，2款只說明了其保濕成分，未有列出詳細成分資料，有4款沒有標示任何有效期資料，5款只標示開封後使用期，13款則只標示有效期限。

消委會建議消費者避免選用含常見的致敏或刺激皮膚的成分的潤膚乳，例如香料致敏物和特定防腐劑；對香料過敏、患有濕疹、哮喘的嬰幼兒較適合選用無香料的產品及留意產品使用期限等。