9款矽膠餐具含超標可揮發性化合物　消委會指或損健康倡規管

消費者委員會測試本港市面14款可摺合矽膠食物盒和摺杯，當中有超過6成樣本的可揮發性有機物質含量超過德國規限，超過規限的有6款食物盒，其主體和封圈矽膠物料的可揮發性有機化合物含量由0.76%至1.3%不等，餘下3款摺杯樣本的含量介乎0.8%至1.4%。消委會引述研究稱，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康，但現時本港未有法例規管接觸用矽膠或橡膠製品的可揮發性有機物質含量；建議政府訂定標準，保障消費者健康。

是次測試包括9款可摺合矽膠食物盒和5款摺杯，並以德國食品及消費品規例標準，以及內地標準《食品接觸用橡膠材料及製品》作為主要參考。矽膠物料的可揮發性有機物質，主要以「矽氧烷」為主，若含量過多或會遷移到食物中，或會影響食物安全。根據德國標準，矽膠製品的可揮發性有機物質含量不可超過0.5%。至於超標的6款食物盒品牌，包括Lexngo、EZ Cook、Diamond、Cinnamoroll、Gourmet及執笠倉。

消委會檢測項目亦包括高錳酸鉀消耗量、浸泡液是否有色澤遷移、總鉛量、食物色素殘留的表現和耐用程度等。測試結果顯示，全部樣本於遷移測試後的浸泡液均沒有着色、渾濁、沉澱或有異味，食物盒和杯的主體對模擬食物的總遷移量，以及矽膠主體的高錳酸甲消耗量均符合內地標準。

若以微波爐翻熱食品，消委會指14款檢測樣本均標示適合微波爐翻熱，但9款食物盒之中，有6款產品的標籤資料標示，容器上蓋並不適用於微波爐，加熱時應移除上蓋，另有2款和1款產品則分別標示適用，以及未有說明是否適用。摺杯方面，只有1款標示適用於微波爐，但其附設的上蓋則不適用，其餘各有2款表明微波爐不適用及沒有說明。

至於就標籤資料顯示方面，有2款樣本的安全警告語欠缺中文或英文標示，已交由海關跟進；而其他則有中、英或其中一款語言標示。海關表示已派員到市面巡查，發現其中1款產品已下架，另將違反《消費品安全條例 》的1款產品扣查，作進一步跟進。

另外，就耐用程度方面，消委會指因未有國際標準，遂自行將樣本產品摺合1,000次，全部沒有損壞。