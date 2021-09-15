樓按利率差異大　P按增1倍息　用「呼吸Plan」多付600萬

香港樓價冠絕全球，供樓開支成為不少港人沉重及長遠的負擔。消費者委員會進行調查發現，市面上各間銀行的住宅及車位的按揭計劃看似大同小異，但實則計劃提供的按揭利率不同，總利息支出的差異極大，以銀行利率按揭計劃為例，實際利率介乎2.5厘至2.95厘，若供款20、30年後的總利息支出相距甚遠。至於發展商提供的俗稱「呼吸Plan」按揭，總利息開支可較銀行按揭高3倍。

消委會上月向20間本地銀行查詢有關住宅及車位按揭的資料，研究共收集78個按揭計劃覆蓋18間銀行，涵蓋最優惠利率按揭（P按）、香港銀行同業拆息按揭（H按）、按揭保險計劃、政府房屋及車位等不同類型的按揭計劃以作分析。其中最優惠利率（P）不設利率上限，適用的物業類型普遍較H按及按揭保險為多。香港銀行同業拆息（H）則指銀行向同業提供不同期限的港元貸款利率，由香港銀行公會每日計算及公布，並因應市場上的資金流動等變化。以一個售價800萬港元的單位，按揭年期為25年為例，假設全期按揭利率不變，P按及H按利率，可差近1倍。

至於發展商按揭，即俗稱的「呼吸Plan」，按揭成數一般可高達80%至90%，借款人貸款時或毋須進行壓力測試，並提供特別的供款安排，例如首數年只供利息，或首數年利息特低。惟計劃的入場門檻雖然較低，但隨後的按揭利率會大增，亦普遍較一般銀行的按揭利率為高，如有發展商按揭可讓買家以較低的兩成首期，購買一個逾1,300萬港元的單位，但由於貸款額較大，加上按揭利率較銀行按揭利率高0.75%(首3年)及1.5倍(其後22年)，導致最終的總利息開支可較銀行按揭高達3倍，即超過600萬港元。

此外，不少消費者會購買樓花，部分發展商會提供即供期付款計劃及建築期付款計劃予買家選擇，或自行或夥拍財務機構推出高成數按揭計劃（發展商按揭）。由於按揭保險計劃並不適用於樓價600萬港元以上及選擇即供期付款的樓花，貸款額會因按揭成數較低而大減，買家變相須預備更多資金以應付首期。

消委會提醒消費者需留意普遍按揭計劃都會收取逾期還款手續費及／或罰息，置業人士應審慎評估自己的還款能力、現時及未來的開支、現金流穩定性等，免失預算。