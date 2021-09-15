小學教科書費升幅高於通脹　平均逾3千元

新學年剛開始，家長為子女教科書事宜大灑金錢。消費者委員會2021/22年度的中小學書費調查，以隨機抽樣方式，獲57間小學和50間中學提供書單，發現小學生及中學生整體平均購書費，分別較上學年上升5.3%及3.6%，升幅顯著高於同期通脹的0.4%。書費上升原因包括學生選修的科目組合、選用書冊及練習數量多寡、購書折扣減少，以及新學年所使用書本不同；單就小學使用學材書本方面，平均就有9至10本，而每一科目的補充練習則平均為5至6本。

消委會計算新學年平均購書費，小學為3,083港元，按年顯著上升5.3%，而各個級別的平均購書費則介乎2,879港元至3,223港元，兩者同樣錄得接年升幅介乎4.9%至5.5%。若以高小和初小區分，前者平均購書費為3,181港元，高於後者2,984港元。

至於中學方面，平均購書費為2,887港元，雖略低於小學，但亦按年上升3.6%。其中初中新學年的平均購書費為3,340港元，按年升4%；而高中方面的平均購書費為2,433港元，較上學年高3%。

消委會指出，學材使用量令購書費增加，小學的中、英，數及常識科的書本平均使用為9至10本。初中方面的用書量，以英文科平均5本用書較多，佔購書開支的2成，中、數兩科則平均使用3本書，佔開支1成半，而高中4科必修科的平均用書則為2至3本。

用書量多導致購書費上升，而書商提供折扣減少。有39間小學獲較高的86折至89折優惠，數量較去年調查少6%；7成中學獲書商提供89折至9折優惠，數量較去年的調查少4%。

消委會建議學校採用課本循環再用，推動環保，例如舊書捐贈或寄賣活動等。同時有超過4成中小學回覆稱，未來會考慮用附設網上教學資源的印刷書、自行編製更多網上教材，並有近2成表示會多用電子書。