「來港易」預約今啟動即大塞車　死機半小時頁面彈出彈入

「來港易」計劃今日(15日)凌晨開始接受預約，讓身處廣東省及澳門的非香港居民免檢疫來港，惟一如以往所有政府網上預約服務一樣，「來港易」網站一度「大塞車」，單單預約程序已一波三折。政制及内地事務局表示，「來港易」網上預約系統在運作首小時曾出現不穩定的情況，以致部份用戶未能正常連接系統，經立刻修正後已回復正常運作，系統首1小時暫處理近1,000個登記。

「來港易」計劃今日凌晨起接受預約，未知是否因為有太多人嘗試登入，系統一度顯示伺服器錯誤，半小時後才成功載入登記頁面，但完成填寫資料後，又無法載入下一頁，導致要重新登入及填寫資料。不過，仍有不少內地居民排除萬難，今日順利入境。在深圳灣口岸，早上10時開關後，有多名內地居民經「來港易」入境，其中包括來港讀大學、上班人士。他們認為免檢疫措施便利，過關順利，但亦不滿預約網站稍為擠塞。

計劃實施初期，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸各設每天1,000個名額。網上預約系統今日零時起接受申請，並會在往後每星期三的零時開放下一輪預約名額，名額會以先到先得形式分配。只要過去14天不曾到過粵港澳以外地區，以及載列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區，就可申請。入境人士須持有72小時內的無染疫證明，抵港後，須於第3天、第5天、第9天、第12天、第16天及第19天接受強制檢測，但並無要求接種疫苗。