陳帆冀將機場打造成度假區　吸引市民購物住宿

耗資逾千億港元的香港機場第三跑道工程，預計最快明年下半年率先啟用第三跑道及其滑行道系統。運輸及房屋局局長陳帆向傳媒表示，機場多項配套工程未來數年將陸續落成，包括三跑及機場航天城等，相信有助香港機場升格成「現代化度假區」，吸引市民到該處享受娛樂設施。

陳帆指出，雖然新冠肺炎疫情下，香港機場客運量大減，但相信日後可逐步回升，隨着三跑等基建落成，機場日後不再是出入境的運輸樞紐，而是升格成類似杜拜國際機場的「現代化度假區」，可讓市民享受各類娛樂設施。加上機場航天城將於未來數年陸續落成，陳指出，屆時該處附近會有酒店，市民可到機場購物及娛樂，甚至Staycation（宅度假）。他強調，有關正興建的設施全部位於室內，不受天氣影響，而香港另一優勢是除了煙草及酒類商品外，其他貨品均免稅。

他又提到，亞洲國際博覽館完成第二期工程後，可提供一個最高容納2萬人的室內場地，可作不同類型用途活動，包括舉行演唱會或體育活動等，相信可吸引一定遊客；機場島亦設有逾千個泊車位，方便內地旅客經港珠澳大橋來港消費，提升旅客體驗。