年底立會選舉　議員憂再現亂象　曾國衞強調會果斷執法

有鑑於2019年區議會選舉中曾出現不少混亂情況，有議員今日(15日)在立法會會議上提出質詢，促政府交代會否有針對性計劃，讓12月的立法會換屆選舉公平、順利舉行。政制及內地事務局局長曾國衞指，當日警方有措施確保選舉安全進行，會向招募的工作人員安排簡介會及訓練票站人員，亦會做好宣傳工作、呼籲市民切勿觸犯法律。

曾國衞稱早前加入兩項違法行為，包括公開煽惑他人不投票、投白票或廢票，或者故意阻止他人投票，如有相關違法事情發生，廉政公署會主動執法。他續稱政府已經開展全面教育宣傳工作講解法例及新罪行，亦有製作宣傳短片在各網站內發布。他指出互聯網並不是沒有法律規管的虛擬世界，重申刑事罪行在網絡都會受到規管，如有不實報道港府都會盡快澄清、果斷執法。

對於投票當日情況，曾國衞指警方會有相關措施，確保選舉安全、暢順進行，根據2019年區議會選舉的經驗，亦會訓練票站人員。疫情方面，曾國衞指有意在竹篙灣設立投票站讓隔離檢疫人士短暫離開房間投票，亦會考慮有否需要在其他檢疫中心進行相關安排，但只是初步想法，選舉事務處及後會到立法會詳細講述。

議員黃國健問及，倘若選舉當日有中小型疫情爆發政府應如何處理；議員陳克勤則建議在中港兩地關口附近設立投票站，讓居住在內地的港人投票。

曾國衞指港府對疫情極力重視，會在專家建議下制訂不同方案應對疫情。對於內地港人在關口投票，曾指出技術上、法律上、內地配合上都需要克服及研究，如未有確實穩妥的措施就不會在內地進行投票安排，而可否在關口設立投票站則研究中。