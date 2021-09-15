體院新大樓3層要近10億　議員批地積比低設計短視

港隊於東京奧運「大豐收」，斬獲1金、2銀、3銅，總共6面獎牌，創下自1952年首度參與奧運以來最彪炳戰績，引起社會對本港體育發展的關注。政府早前向立法會提交文件，希望為香港體育學院興建新設施大樓，涉款9.86億港元。立法會工務小組委員會今早(15日)通過相關項目，惟不少議員關注新大樓只有3層，土地運用效能低；而除了硬件外，體院亦有人手不足的問題，議員亦批評政府沒有交代具體增加人手的方法。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指出，新大樓的地積比只使用了約1.3%左右，空間使用並不有效；他又指將新增的50間旅舍房間數量亦非常不足。議員陸松雄亦指出政府的工程往往「計劃趕不上變化」，新設施大樓只得3層，令土地未能盡用，認為政府應在進行工程前，提早考慮體院將來可能會再擴建的因素。

民政事務局副局長陳積志回應指，新設施大樓將提供12,000平方米增幅土地，淨作業面積亦增加接近4分之1，相信能讓體院未來10至15年使用，政府和體院亦會適時檢討。在旅舍方面，陳表示連同新增50間旅舍房間，體院將有98間房間供海外到訪的教練和運動員入住。陳指房間為雙人房間，加上大型體育賽事的海外運動員住宿將另有安排，故認為房間數量足夠。

議員何君堯則批評政府短視，指當局不應自我設限，他提出在體院和香港中文大學之間興建道路，連接兩間學院，學院之間亦能互用體育設施和資源，而通道平日亦能於部分時間開放予公眾休閒及做運動。陳積志表示會考慮何的意見，又指政府一直有和各大專院校溝通和合作，未來政府亦會與大學和專家開設研究小組，探討體育事業產業化。

除了硬件方面，不少議員亦關心體育發展的人手不足。議員鄭泳舜指新大樓設有體能科學訓練中心、運動醫學中心和運動心理中心等，但擔心相關專業人士不足。香港體育學院院長李翠莎坦言，本地體能教練人數不足，需要從外地聘請，而有部分心理學家是內地或外地人，語言上需要時間適應。她希望各大學能提供更多與精英運動員相關的職業培訓，實現本地體育事業專業化。