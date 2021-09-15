長者為消費券頻撲得個吉　港府龜速僅處理1.3萬宗補交資料申請

港府預計有30萬個消費券登記因資料不全或有誤，未獲進一步處理，當中不乏長者，導致消費券計劃秘書處早前出現查詢人龍，被批「虐老」及思慮不周。政府今(15日)表示，截至昨日(14日)一共接獲18,200個按特別安排重新登記的個案，已完成處理當中1.3萬宗申請。議員均認同政府派發消費券有助振興經濟，初心毋庸置疑，不過認為事件顯示政府的機動性不足、後知後覺。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指，對於長者舟車勞頓湧至旺角秘書處查詢，感到抱歉，承認政府安排不夠妥貼。許又指，「知者之可追」、亡羊補牢未為晚，認同人對人的溝通十分重要，又即場呼籲市民今日(15日)是補交資料的限期，而旺角秘書處在今日後仍會繼續運作。

議員陳克勤提及，在本月1日已眼見大量市民因登記資料有錯漏，未能接獲第1期消費券，令旺角秘書處外大排長龍，但政府延至本月6日才新增另外3間服務中心，顯示政府後知後覺。而現時有5,200宗補交申請仍未獲政府確認，陳克勤關注政府繼續使用短訊、新聞稿作通知的話，似乎沒有吸取教訓，應以人手直接致電申請人。

議員郭偉強認為派發消費券無疑是本年度其中一個德政，不過同樣關注市民在本月1日才知道自己登記失敗，但政府卻在8月31日已截止繳交申請，認為政府要提升預判能力。議員黃國健則指要「是其是、非其非」，認為在第一次派發電子消費券出現「甩漏」，作出補救後沒有必要嚴重指摘，他認同措施可惠及經濟，關注會否在《財政預算案》加碼派發消費券。許正宇表示會繼續努力，有則改之、無則加勉，仍在處理現時的申請，下一步安排要視乎社會經濟、政府財政等綜合考慮。

另外，議員容海恩提及部分長者確實不懂得使用電子支付工具，問及政府可否提供彈性安排，直接將消費券款項存入他們的銀行戶口。許正宇表示理解，會在下一步評估如何提供適切安排。許又指，由於計劃仍在進行中，未能提供實際的行政開支費用，但相信低於早前預期的6億港元。

圖說﹕

大批市民早前要到旺角秘書處補交消費券申請。

陳克勤批評政府的機動性不足、後知後覺。(黃仲民攝)