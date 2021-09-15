4女生闖連鎖店「掃貨」判社服感化　上訴庭指過輕收押再量刑

前年10月13日有市民發起「十八區開花」示威，期間4名16至19歲女學生，被指夥同至少3名人士，闖入葵涌一間連鎖店「優品360」破壞。該4名女生早前在裁判法院承認刑事毀壞罪，分別被判履行240小時社會服務令及感化24個月。律政司不滿刑罰過輕，向高院上訴庭申請覆核，於今天（15日）開庭處理。3名法官潘敏琦、張慧玲及李運騰聽罷陳詞後，認同原審判刑過輕和原則性犯錯，因此決定撤銷本來的刑罰，下令將4人還押至10月7日，為她們索取更生中心報告後重新判刑。

4名女答辯人依次為陳佩瑩（18歲）、曾梓嫣（18歲）、陳的胞妹（16歲）及黃斯曼（19歲）。控方案情指，4名答辯人在2019年10月13日連同另外4人，衝入葵涌新都會廣場5樓「優品360」內破壞。主任裁判官羅德泉今年3月判刑時，批評4人作為無法無天，但考慮到各人的年紀及報告正面，除16歲少女被判24個月感化令外，其餘3人均判240小時社會服務令，另須各賠償1134.5港元。

律政司代表今指，事發當日是高危日子，不少市民應網上號召到不同地區示威，不少涉及暴力行為。4 名答辯人當日戴着勞工手套及蒙面，與其他同黨闖入店舖破壞，他們分工合作，有人撐傘有人掃跌貨架，當時店內有不少顧客，他們無不驚慌而逃，事後店舖需要停工3天。而且答辯人是有計劃行動，她們的行為更有機會令他人效法，或引起其他政見不同人士不滿並引發衝突。律政司一方指本案案情嚴重，威脅公眾秩序，判刑應具阻嚇及懲罰性，拘留式刑罰才是恰當。惟原審裁判官過分着重更生元素。至於答辯人代表方面亦承認，原審裁判官的處理或有不足，但認為並非明顯錯誤，法庭毋須干預。