政府硬推明日大嶼　明年交初步方案　議員恐工程花6000億仍未夠

政府懶理社會反對聲音，擲逾6,000億港元硬推「明日大嶼」計劃。有議員今(15日)建議政府考慮以公私營合作模式，成立一間特定目的公司，以便從資本市場及社會集資，推展有關基建工程項目，減輕公共財政負擔。政府回應稱，對不同財務安排選項持開放態度，又透露明年內將就填海範圍及融資方案提出初步方案。

議員林健鋒表示，近年政府不少工程項目均超支或難在預訂時間內完成，早前曾提出建議成立「明日大嶼」公司，由公司獨立發債，「唔需要吓吓都嚟立法會攞錢」，應以公私營合作方式推動某些項目。

財經事務及庫務局局長許正宇說，在支持「明日大嶼」發展方面，料會如「雞尾酒綜合療法」，按不同項目性質以最適切方式處理。政府整體財政情況穩健，根據《財政預算案》中期預測估算，即使2021/22年度的綜合赤字達逾1,000億港元，惟至2025/26年度時可錄得盈餘，相信綜合赤字情況是短暫的，中長期以言可回復正數。

議員劉國勳認為「明日大嶼」是中長期土地房屋發展計劃，政府短期內應全力發展新界北。他問政府會否以土地債券或換地權益書方式收地，不單不用先賠償亦可加快程序，讓土地持有人未來可在中部水域人工島上發展。

發展局副局長廖振新則稱，局方曾反覆研究方案，但最大困難為沒有足夠土地作兌換。新發展區每幅用地已獲清楚規劃，加上用作興建房屋的土地需求較大，料有關方法未必可加快新界北發展。他又指中部水域人工島研究已於今年6月展開，目標在明年內就填海的範圍、土地初步用途、交通基建及融資方案提出初步方案。