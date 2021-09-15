斥記協冷待黎智英刑恐東方記者案　鄧炳強為本報發聲

保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問時點名批評記協，質疑記協滲透校園，拉攏「學生記者」入會，有13歲學生或未受過訓練的亦是「記者」，執行委員會集中於某幾個媒體，令人質疑記協代表性。鄧今日(15日)在立法會回應表示，過去若涉及《蘋果日報》、《立場新聞》的事件時，記協就會提出譴責，反而《東方日報》遇到恐嚇就被冷待，「當東方記者畀一名大老闆恐嚇，記協又無企出嚟」，當案件進入刑事檢控階段，記協才不情願地作出回應，處理手法有明顯不同，質疑記協並非政治中立，而是有特定的政治傾向。

鄧重申，自己尊重新聞及採訪自由，但對於記協主席曾指13歲的小朋友同樣是學生記者，他指概念中專業記者是受過專業訓練、經過考核、有專業操守等。他直言若果記協覺得委屈、想作澄清，可公開過往收取的資金來源，有否從外國政治團體中收取、公布會員名單涉及的媒體及學校等，相信「最好方法係攞出嚟畀大眾睇」，將資料開誠布公會釋除很多疑慮。

被問到是否對組織施壓，鄧指出作為問責官員、作為局長，只是提出質疑，如果他「講每一樣嘢都話係施壓」，認為對他亦不公平。他沒有回應是否正就記協進行調查，但指事實很簡單，如果沒有犯法就不會調查，就算「唔覺意」調查亦無事。

壹傳媒黎智英於2017年六四集會上，在維多利亞公園內粗言恐嚇東方報業集團(下稱東方)男記者，全程有照片及短片佐證。案件拖至去年在西九龍法院審訊，雖然案件表證成立，但裁判官鍾明新於去年9月3日裁定黎刑事恐嚇罪名不成立。律政司之後拖足半年才正式入稟高院，以案件呈述方式提出上訴，高院原訟庭法官陳慶偉其後又拖至今年6月4日，才決定案件押至10月29日正式審理。

鄧炳強特別提到，今早根據《港區國安法》第43條第3款，向蘋果印刷公司發出凍結令，凍結其位於將軍澳的廠房，有關公司不能就廠房進行交易，除非得到保安局的許可。鄧解釋由於該公司已被檢控涉嫌勾結外國勢力，危害國家安全，而廠房屬涉嫌觸犯國安罪行的相關財富。他又指，檢控是基於一定證據，亦已通知被告人，認為有足夠理據凍結其資產。他又指案件正在審訊中，不方便透露詳情，但相信在日後的法庭審訊會一清二楚。

另外，鄧炳強早前曾批評組織「石牆花」協助在囚人士建立特權和影響力，散播危害國安的種子。對於組織宣布結束，鄧對組織自行作出的決定表示尊重，認為停止有可能違法的行為是負責任的做法。

至於下周日(19日)是選舉委員會界別分組一般選舉，鄧炳強指是完善選舉制度下第一個重要選舉，是香港由亂及治、由治至興的重要轉捩點，強調保安局及紀律部隊會竭盡所能，確保選舉可安全有序地進行，警方會進行更多情報搜集，留意網上發布的訊息。另外，他指票站內外都會有足夠人手作高姿態巡邏，預防孤狼式襲擊，重申如有人企圖影響選舉進行，後果只有一個，就是拘捕、檢控、坐監。