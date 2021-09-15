網民號召起底企業員工及搞顏色經濟　鄧炳強斥互聯網非無法可依

自2019年反對修訂《逃犯條例》風波以來，有網民號召市民抵制部分商業機構，並對涉事機構的工作人員進行「起底」，甚至建立顏色經濟圈引起社會分歧。有議員今日(15日)在立法會會議上促請政府研究及制訂對策，避免行為妨礙商業機構公平競爭。保安局局長鄧炳強指，互聯網並不是無法可依的虛擬世界，任何鼓吹他人犯法的行為都在刑事罪行規管範圍之內，呼籲市民發現違法行為要盡快報警，以及小心有人用「經濟」包裝政治活動。

會議上，議員謝偉俊指，顏色經濟或許以金錢資助黑暴行為，政府應考慮用《港區國安法》處理政治問題。議員張國鈞則建議政府訂立新法例解決及根治問題，捍衞營商自由及公平競爭。

鄧炳強回應指，會以證據為本，情況如牽涉國家安全會引用《港區國安法》，又指出政府在黑暴前甚少引用煽動意圖罪，現階段激活部分法例是因時制宜。他又指會適時檢討法例，但商界亦可以提供協助，稱不要怕「起底」行為、要繼續商業行為、遇見犯法行動就報警，形容為「當我哋嘅正義係話畀呢啲邪惡聽，我哋唔再懼怕嘅時候，邪惡就會變得軟弱無力喇！」

對於修訂法例方面，鄧指出正研究外國處理方法，立法是選項之一，將會由民政事務局牽頭研究，政府其他部門會提供協助，會盡快進行相關工作，現階段未能提供確實時間表。