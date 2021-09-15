科技園公司入稟高院　要求收回壹傳媒大樓地皮

負責管理將軍澳工業邨的香港科技園公司昨日（14日）入稟高等法院，民事控告壹傳媒旗下蘋果日報印刷有限公司，指該公司違反於1999年與科技園訂立有關將軍澳工業邨地皮的契約條款，要求即時終止該份契約。入稟狀又要求該公司向科技園交出現為壹傳媒大樓的地皮，並要法庭宣布該公司於8月初提出主動退還地皮的通知無效，並禁制對方把地皮交予第三方及作出賠償等。

原告是香港科技園公司，被告是蘋果日報印刷有限公司。原告於入稟狀要求法庭頒令，被告方違反於1999年5月25日與原告簽訂、就現時壹傳媒大樓所在的將軍澳工業邨地皮之契約條款。入稟狀又指原告曾於今年6月23日向被告發出「違反契約條款通知」，指出其違反的條款，並啟動收回地皮程序。由於被告違反契約條款，故原告亦要求法庭頒令即時終止該契約。

另外，原告又要求法庭頒令，由於被告違反契約條款，故被告在今年8月6日向原告發出的退還地皮通知並無任何法律效力，並要被告交回地皮。原告又要求法庭頒令禁制被告，以任何方法將涉案地皮轉予第三方。原告亦要求被告從收到「違約通知」當日起計至交出地段為止，每天向原告支付13575港元附加費，並向原告賠償一切損失。