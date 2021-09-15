特務警察擴展至逾千人　延至明年7月防亂

特務警察人數擴展至逾千人。

據了解，起初因反對修訂《逃犯條例》風波而設立的「特別任務警察」，目前已擴張至逾千人編制，並將延續設置至明年7月，他們會接受人群管理訓練及學習使用防暴盾等。

「特務警察」主要守衞政府總部、禮賓府等重要政府建築物，至明年7月1日之後，來自每個紀律部隊平均約300人，預計總數逾千。明年除了將舉辦特首選舉，需要大量警力確保選舉過程順利進行及維持票站安全外，亦適逢回歸25周年，料將舉辦多場大型慶祝活動，各部門已開展籌備工作，而有關人手可以讓警隊預留更多警力「防亂」及應對大型活動。

特務警察主要負責政府機構或較大機會受衝擊的地點駐防，每人每周執勤約3天，當值時需要佩槍，並有專用臂章標示身份。警務處於2019年11月首次引用《公安條例》，招募其他紀律部隊人員出任特務警察。翻查紀錄，於2020年2月26日，共有421名特務警察，近半數來自懲教署，其餘是海關及入境事務處。

保安局回覆《東網》查詢時表示，特別任務警察在有行動需要時，會被安排執勤工作。執勤人數屬行動細節，不會公開。警隊會按人手需要及社會活動的發展委任特別任務警察。

保安局局長鄧炳強近日發文，指選舉委員會選舉意義重大，是重新構建並被充分賦權的選舉委員會首次選舉，保安局及轄下的紀律部隊將確保這場選舉順利有序地進行。警方作出必要部署，包括繼續加強情報搜集和網絡巡邏，同時會加強截查，嚴防管有非法物品者進入選舉現場和其他重要公共場所。

另外，警方會與來自其他紀律部隊精英的特務警察攜手，在人流聚集的地方和重要建築物等高姿態巡邏和駐守，一旦出現危害公共秩序和公共安全的行為，必會果斷執法。鄧重申，任何妄想搞亂香港和破壞選舉的極端分子，執法部門一定會依法嚴厲打擊，決不手軟。