鑽石山配水庫搬遷拖十年仲未夠　政府稱最快2027年才開始

政府現正進行搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的計劃，今早(15日)立法會會議上，不少議員批評政府早於2011/2012年度的施政報告提出相關計劃，卻用了10年時間作研究和諮詢，進度緩慢，要求政府再壓縮工程。

發展局局長黃偉綸回應指，根據初步研究配水庫最早可於2027年下半年騰出用地，可行性研究現已進入最後階段，將於今年年底完成，而當水庫搬遷時，政府會同期進行地區諮詢及申請工程撥款。黃又指研究報告顯示土地適合作房屋發展，估計可提供2,500個住宅單位，讓7,000多名市民入住；政府亦計劃重置配水庫原有足球場，和興建政府及社區設施。至於黃大仙醫院的重建和擴建方面，則會佔騰空用地中的百分之十，而黃大仙醫院亦會繼續作延續護理醫院，急症室服務則交由2025年落成的啟德新急症醫院。

黃又解釋，政府已加快開發土地，惟水庫需要先搬至岩洞並運作5年後，才可拆除現有設施，故於2027年開展配水庫土地平整工程已是多番壓縮下的舉動，不過他表示會應議員要求再探討可壓縮的空間。

另外議員容海恩提出除了配水庫用地可一地多用外，其實岩洞本身的土地亦能多建設施，令土地運用更得宜。黃偉綸回應指政府有考慮將歷史檔案中心搬至岩洞，或是讓學僧認識污水處理廠的工作，但亦要視乎設施是否適合。

圖片說明：

1）政府現正進行搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的計劃。

2）議員批評搬遷計劃花了10年時間作諮詢和研究。