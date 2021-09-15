質疑教育局未能掌握校園欺凌問題　議員促當局改革機制

校園欺凌存在已久，近年情況更有惡化。多名議員今日(15日)在立法會上提出質詢，指政府訂立的校園欺凌「零容忍」政策流於空談，批評有關官員「尸位素餐」，促政府改善通報機制。教育局局長楊潤雄回應，教育局近年以加強校園輔導工作，並會根據有關趨勢訂立新政策。

議員葛佩帆指學校可能為維護校譽而故意瞞報欺凌事件，批評當局未能強制學校通報欺凌個案，作預防性巡查或制定清晰罰則，並要求當局提供接獲的校園欺凌案件數字。葛又指過去有老師曾參與欺凌學生，但肇事者僅收警告信，局方處理手法令家長感到「心寒」，認為處罰過輕實屬教育局失職。葛促請教育局能設立相關熱線，使家長能繞過學校，直接把校園欺凌事件通報教育局。同時，葛又質詢當局有否就網絡欺凌立法。

議員陸頌雄指討論網絡欺凌問題猶如「瞎子摸象」，認為有關問題被掩蓋，並指全港有500多所中學，然而在2019年度只有41宗校園欺凌個案申報，而早前亦有報告透露本港有近3成學生曾受欺凌，質疑教育局未能了解問題全貌。

楊潤雄強調教育局對校園欺凌採用「零容忍」政策，稱老師和校方致力使校園成為一個安全和諧的學習地方，而《港區國安法》落實後校園已經回復平靜，教育局已督促學校做好學生價值觀教育，學校透過舉辦多元化學習活動，為學生培養正確價值觀。教育局亦有為教師舉辦處理校園欺凌事件的專業課程，以全校參與的方式共同預防校園欺凌。楊透露在18-19年度已設立「一校一社工」政策，而在19-20年度又設立「一校兩社工」政策，為學校提供全方位支援處理欺凌問題。楊又稱教育局在19-20年度共接獲41宗校園欺凌案件，其中37宗已完成處理和7宗校園欺凌投訴成立，有關學生和教師已受到紀律處分。

楊表示校園一旦出現嚴重欺凌事件，校方會把案件匯報至教育局或聯絡包括社會福利處及警方求助。楊又提及，網絡並非無法可依的地方，任何網絡上涉及刑事罪行的不正當言論都會有後果，當局會檢討現存法例並參考其他司法轄區的做法，並加強學生和教師的網絡資訊教育。