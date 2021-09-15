二維碼付款乘車反應冷淡　政府研將更多電子繳費納補貼計劃

多間公共交通營辦商去年起提供「掃碼」支付方式，乘客可藉掃描二維碼功能支付車費。運輸及房屋局局長陳帆今(15日)回覆指，今年上半年期間，二維碼功能支付車費的總使用率佔整體不足1%。政府已初步接觸個別電子繳費系統營辦商，研究納入至公共交通費用補貼計劃。政府會在擬訂具體推行方案後，與公共交通營辦商商討。

陳帆在立法會回應議員提問時表示，今年1月至6月期間，港鐵重鐵綫的總客次約6.46億人次，當中約354萬人次使用二維碼功能支付車費，佔約0.5%；專營巴士及小巴則分別有30.7萬及12.5萬人次使用二維瑪，同樣佔整體約0.5%；渡輪使用率則0.2%。

陳透露，港鐵公司正與其他電子支付系統供應商商討，預期明年初提供更多電子支付系統選擇，以便利乘客。同時，港鐵公司明年起將分階段更換及提升車站內現有的自動收費系統設備，包括出入閘機，乘客預期2023年起可使用信用卡付費乘車。

至於二維碼支付方式會否提供長者2元乘車優惠，陳帆說，二維碼支付車費毋須實名登記，亦不展示使用者照片，難核實合資格乘客身份。為杜絕濫用乘車優惠，有需要規定受惠人士，使用特別為計劃而設、印有相片及中、英姓名的個人八達通卡「樂悠咭」。