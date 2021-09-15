地盤監工涉銅鑼灣非法集結　被判罪成囚半年

地盤監工被控在前年9月於銅鑼灣參與非法集結。他否認控罪並指警方拉錯人。案件於區域法院審訊後，法官游德康今天（15日）裁定他罪名成立。法官指當日非法集結的規摸不少，有示威者破壞閉路電視鏡頭。被告與其他示威者蒙面參與示威，令他們更大膽及得到更多鼓勵，而被告被捕後仍不斷掙扎，增加發生暴力衝突的風險，法庭量刑時須考慮阻嚇及懲罰，最後將被告判囚6個月。

25歲被告潘奕安，被控於2019年9月29日在銅鑼灣黃泥涌道，連同其他身份不詳的人士參與非法集結。控方指當日約晚上7時，有過百名示威者聚集在銅鑼灣禮頓道及黃泥涌道一帶，堵路並與警方對峙。隨後警方展開驅散行動，有警員發現被告身處於約50人的示威群眾中。被告看見警方後即逃跑，但很快便被警員制服在地。警方檢取被告的背囊，發現內有面罩、護脛、手袖及手套等物品。被告於審訊時則辯稱有鼻敏感及哮喘，當日因擔心女友安全，而往接女友，並為避開示威人群，才走到黃泥涌道休憩處等待，但一走出休憩處便即被警員推倒拘捕。

法官裁決時表示，制服被告的警員的證供符合情理，並沒誇大其詞，為誠實可靠的證人。相反，被告的辯解則出現矛盾之處，他稱不欲被誤當成示威者，但在休憩處的半小時內，卻不換上淺色衣服、脫下腳套；及後聽見有人大叫催淚煙時，他更離開相對安全的休憩處，亦沒有拉上面巾或取出背包中的防毒面具保護患有哮喘等的自己，便隨他人而行。法官認為被告並非沒有見過世面的人，卻在無合理理由下做出該些行為，認為被告辯稱等女友等的說法是說謊，並不誠實可靠。法官亦裁定被告是選擇身穿黑衣，站在馬路上，以擾亂秩序來表達自己的不滿，因此裁定被告罪成。

辯方求情指被告獲家人支持，親友均撰信指被告本性純良，為人孝順且勤奮上進，希望考慮本案只是單一事件，亦沒證據顯示被告曾有任何暴力行為，被告只是被觀察到站在馬路上，希望法庭量刑時可獨立考慮被告的角色。結果法官在考慮所有因素後，判被告即時入獄6個月。