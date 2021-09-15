迷你倉大火死因研訊　高級隊長指已限隊員留火場時間

2016年6月牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職，2人的死因研訊今天（15日）繼續在死因裁判法庭進行，續由當日首先到達現場的高級消防隊長劉勁男作供。他表示消防員以保障市民生命財產為使命，故不能排除任何找到生命迹象的機會；並指當時不適合使用熱能顯像機及引端繩等工具。

劉勁男表示，即使同事報告視線範圍內無人，都要盡量搜索，加上當時前線消防員的視野受到煙霧限制，儲物室並非全部上鎖，他擔心有人會躲進儲物室內，故指示煙帽隊在救火的同時，要進行快速搜索。但由於消防員帶上很厚的手套，加上現場環境漆黑，故消防員要花較多時間確認每個儲物室門是否配有鎖頭。

時昌的代表律師指出，消防處在今次火災後撰寫的報告，引述英國專家的建議，消防員在100至160度火場內只可逗留最多10分鐘，如高於235度甚至不適宜在內工作。劉表示自己從沒見過該資料，但受訓時有指引，如現場出現「傳導熱」就要盡快離開火場。劉又指，當時沒有設備測量火場地面溫度，強調「無做到同做唔到喺兩樣嘢」。劉稱在火災一開始時，他允許消防員在火場逗留最多30分鐘，11時45分後由於溫度上升，已將逗留時間降至15分鐘及10分鐘。另外，根據劉在2016年12月所作的書面證供，即使他在起火初期並無進入火場，只是在樓梯附近擔任入口指揮官，但他在火災當日曾因吸入濃煙，而感到頭暈及呼吸困難，須一度離開大廈到樓下的救護車，戴上氧氣罩休息近半小時。

劉續指，消防處雖然配備熱能顯像機，理論上可以探測到哪個位置較熱，從而找出火源。但其操作有限制，不適合在迷你倉這類間隔複雜的地方使用。當日牛池灣升降台車隊曾經嘗試使用熱能顯像機但不果，故劉並無向上級要求取用。至於指引消防員出口方向及記錄已經搜索的地方的引端繩，劉亦指不適合在間隔複雜的地方使用，因現場有太多走廊，又有不只一個出口，使用引端繩只會令消防員更易受困或迷失。死者家屬代表律師詢問，為何不將引端繩設在胡同，劉只解釋「我哋唔會咁樣set，如果真係要set都set喺主走廊」，但就未有説出背後原因。