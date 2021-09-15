凱莉山學校欠租近355萬元　業主勒令下周四前遷出

貴族私立學校凱莉山位於官涌街的校舍，因欠租多月被業主控告，法庭上月底裁定業主Sanney Limited勝訴，並發出法庭命令收回物業，限期為下周四(23日)。業主日前委託律師於校舍門口張貼收樓令，惟其後被校方移除。東網記者今日(15日)向校方查詢，校方表示無回應。

凱莉山租用佐敦官涌街38號作嬰幼兒園、幼兒園、幼稚園的校舍。業主Sanney Limited本周一(13日)委託律師在門口張貼收樓令，指高等法院已於8月30日判決業主勝訴，勒令凱莉山在9月23日或之前，遷出1號、2號、5號舖，否則會收回物業，不另行通知。該通告隨即被校方移除。

翻查資料，官涌校舍業主今年2月入稟高等法院，指被告Mount Kelly International Limited 去年底起一直欠租，且租約期滿後一直佔用物業，追討總額約355萬港元的租金、管理費、利息，以及一切損失和成本。

記者向校方查詢，但校方表示無回應。教育局則指，知悉事件後，已即時與學校聯絡了解詳情，並明確提醒學校須盡快通知受影響的家長及妥善照顧學生的福祉。當局會繼續與學校保持聯絡，了解事件的發展，並會為有需要的學生提供適切支援。

凱莉山學校屢傳財困，連月來官司不斷，包括拖糧、欠租，其營運公司又被勒令清盤。校方多次聲稱，會有新營運公司入主，並注入資金，但自8月24日開學，其學前班已因收生不足突然停運。