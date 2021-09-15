全港14區監測站空氣污染指數高　北區及塔門健康風險嚴重

本港今日（15日）空氣污染嚴重！環境保護署指出，受一股高污染背景氣流影響，中午起本港錄得較正常為高的空氣污染水平，截至下午3時，全港共有14區監測站的空氣質素健康指數錄得7或以上，健康風險為高或嚴重，其中，北區及塔門的空氣質素最差，空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到嚴重水平。

根據環保署網頁顯示，下午2時，塔門一般監測站的空氣質素健康指數已錄得10+，相對的健康風險級別達到嚴重水平，截至今日下午3時，全港15個一般監測站及3個路邊監測站中，有14個監測站的空氣質素健康指數分別錄得7或以上，達高至嚴重的健康風險，包括中西區、南區、東區、觀塘、深水埗、將軍澳、元朗、屯門、大埔、沙田、北區、塔門、銅鑼灣及中環。其中北區、塔門空氣污染最嚴重，達10+的嚴重風險。而元朗及大埔也達10的甚高風險。

環保署指出，本港受一股高污染背景氣流影響，今日天氣大致天晴及吹微風。微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

該署預料未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。而根據香港天文台預測，一道廣闊低壓區會在下周初帶來不穩定天氣。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。