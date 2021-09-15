深水埗組合屋「雅匯」即日起接受申請　最快明年2月入伙

本港公屋不足，不少基層被迫居於狹小的劏房。由關愛基金撥款近億港元協助推行、位於深水埗欽州街組合屋試驗計劃「雅匯」，將於明年初正式啟用，為居於不適切居所的基層提供過渡性房屋服務，改善居住環境。有份推行計劃的聖雅各福群會今（15日）宣布，該計劃即日起接受申請，截止日期為下月15日，預計成功獲批的住戶明年2月入伙，可惠及420人。

「雅匯」位於深水埗欽州街西與通州街交界，將提供205個單位，包括1人、2人、3人單位以及2個無障礙單位，單位面積由135呎至272呎不等，每個單位附設獨立洗手間及浴室，提供電熱水爐，及使用電爐的煮食空間。服務對象為18歲以上單身人士、2人家庭及3人的核心或單親家庭，現正居於不適切房屋，並輪候公屋最少3年之人士。成功獲批的住戶預計明年2月入伙，住宿期兩年，並可按需要續約1年。

聖雅各福群會總幹事李玉芝指出，目前香港有超過20萬人仍居於不適切的環境，對其身體、精神和財政等帶來極大壓力，同時欠缺社區支援。該會營運過渡性房屋服務已近4年，期望可服務更多有需要的市民，支援他們居住及生活的需要，並創立社會服務模式，包括提升住戶健康、就業技能及建立社會資本。