涉葵涌邨貼示威海報　15人被控刑毀11.10再訊

去年2月24日，在葵涌邨商業中心一條天橋附近，有15人因涉嫌在葵涌邨商業中心一條行人天橋張貼示威海報而被捕。其中一名年僅15歲的女生，更涉及攜有油掃及白膠漿意圖破壞。15人早前被控刑事損壞、管有物品意圖損壞財產等6罪，案件今天（15日）在西九龍裁判法院再提訊。控方將所有控罪整合成一項刑事損壞，以及加控部分被告管有物品意圖損壞財產罪，作為刑事損壞罪的交替控罪。案件現押後至11月10日再訊，以待辯方提供全面法律意見。

涉案15名被告依次為女學生鄒文燕（18歲）、女學生葉嘉儀（18歲）、女學生吳芷琪（16歲）、15歲鄧姓女學生、無業男子李霈濠（21歲）、男學生陳信豪（20歲）、廚師張家禧（21歲）、女學生梁詠彥（21歲）、女學生朱麗茵（20歲）、女學生林慧淇（19歲）、男學生鄭珈熹（19歲）、男學生黃文杰（21歲）、無業男子李永熙（23歲）、男教師李重熙（31歲）及無業男子鍾正浩（22歲）。

控方今天申請修訂控罪，將原來的6項控罪整合成1項，並增添3項交替控罪。署理總裁判官羅德泉批准修訂控罪。15名被告現被控於2020年2月24日，在葵涌邨商業中心天橋，無合理辯解而損壞屬於房屋署的牆壁及欄柵。

15歲鄧姓女生、梁詠彥、鄭珈熹、黃文杰、李永熙 、李重熙、鍾正浩則另被控交替控罪、控告他們管有物品意圖用作刑事毀壞罪，指他們在上述同日同地管有油漆刷、白膠漿及可用作貼海報的工具，無合法辯鬆而意圖用作損壞房屋署財產。