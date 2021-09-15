醫管局員工陣線涉罷工唱衰科興　不排除遭勞工處DQ

前年反對修訂《逃犯條例》風波期間，出現海嘯式的新工會登記，當中不少被炮轟沒有保障工人權益，反而在黑暴及抗疫期間發動反政治活動及製造社會分化。據了解，年初發起醫護罷工要求封關，並曾舉辦六四放映會的醫管局員工陣線，本月接獲勞工處轄下職工會登記局的信件，要求提交8項活動的資料。勞工處回覆東網查詢指，由於跟進工作仍在進行，登記局不評論個別個案，但若有職工會違反職工會條例或其會章，不排除將其「釘會」。

據知職工會登記局本月初向醫管局員工陣線發信，要求該會本月17日或之前，就過去曾涉及的8項活動，提交相關資料。相關活動包括醫護罷工、呼籲杯葛「安心出行」、「唱衰」由內地研發的科興疫苗、舉辦六四放映會、以及該會前主席余慧明去年參與民主派「35+」初選等。

勞工處發言人表示，職工會登記局本月3日向一間已登記職工會發出信件，要求就其曾進行的活動提供相關資料；由於跟進工作仍在進行，登記局不適宜評論個別個案。發言人又指，如果職工會違反職工會條例或其會章，登記局定必嚴肅跟進；如果違規情況嚴重，不排除取消職工會的登記，即將之「釘會」。