海關半個月破40宗販毒案　檢逾5千萬元貨拘男學生南亞女

香港海關於本月進行大規模反毒品行動，目的為打擊販毒集團利用包裹販運毒品進入香港。行動中，海關在機場貨運站及陸路口岸共緝獲40宗毒品案，檢獲的毒品重量接近100公斤，其中包括冰毒、「K仔」、可卡因、海洛英、搖頭丸、大麻類毒品等，總市值接近5,500萬港元。

行動期間，海關人員於本周一(13日)在筲箕灣拘捕一名15歲男學生，當時他擬收取一個由加拿大抵港、內藏4公斤懷疑大麻精油的包裹，毒品被藏在一批蠟燭內。海關經調查後，該名被捕男學生獲准保釋候查。

另外，海關於昨日(14日)在元朗錦田拘捕一名35歲南亞女子，當時她正收取一個藏有2公斤懷疑冰毒的包裹，該批毒品收藏在吸塵機內。經調查後，海關相信涉案女子意圖收取另外3個藏有同類型毒品的包裹，她現正被扣留調查。據悉，有人經朋友介紹或社交媒體等途徑，以數千元作報酬而協助收取涉事包裹。海關亦在跟進其他案件，不排除有更多人被捕。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂表示，今次行動中緝獲的毒品來自不同地方或國家，檢獲的冰毒主要來自南非及馬拉維，「K仔」及搖頭丸來自比利時、德國、荷蘭等，可卡因來自巴西及墨西哥，海洛英來自馬來西亞，其餘的大麻類產品則來自美國及加拿大。

李文樂續指，販毒集團將毒品收藏在文件夾、唱片封套、書本、奶粉罐、茶葉包裝、食物包裝、背包暗格，甚至咖啡粉內，主要以生活用品作掩飾，收藏方法層出不窮。此外，部分案件的毒品收藏在堅固的金屬配件內，相信販毒集團意圖增加執法人員的檢查難度，但海關在先進的X光機及其他查驗設施配合下，涉案毒品無所遁形。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖利益而參與販毒活動，亦不要接受任何人的邀請或委託，運送受管制物品進入香港，更不要在未確定物品的屬性下，協助他人運送貨物。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。