團體倡設文化局及復和公署　修補社會撕裂

本港前年經歷黑暴運動，持續近半年的暴力事件對社會所造成的撕裂至今有待修復。議員梁美芬早前成立「凝聚民心」平台，並於今日(15日)就施政報告表達意見，冀政府設立「文化局」及「復和公署」修補社會撕裂，凝聚民心，達致善治。

發起人梁美芬認為，殖民政府因政治原因從沒有為香港市民培養民族認同感，回歸後港府又未致力在教育上為學生培養國民身份，以致前年不少年輕人患上「攬炒鴉片毒」，誤信所謂的「違法達義」，四處破壞。梁提議政府應在新一份施政報告提出設立「文化局」，弘揚中華文化5千年的故事，又建議教育局著重中華文化、國民、法治普及和價值教育，增加年輕人對錯誤資訊的免疫力。

梁又倡議設立「復和公署」及復和專員處理前年暴亂的善後工作，彌補社會上因政見不同而產生的撕裂，大力推廣國民身份認同，以配合新時代的有效統治。另外，由於近年學校因政治運動出現各種欺凌事件，梁提議參考現行中小學的社工政策，向每所政府中小學派出一名調解員應付校園內因政見產生的衝突。