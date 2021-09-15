前中學教師騙校逾370萬元　認罪囚46月

觀塘梁式芝書院一名前教師，5年內負責替校方處理多項翻新校舍的招標時，不但隱瞞利益衝突，使其經營的工程公司贏得部分投標，更盜竊校方支付給承辦商的費用，涉及金額超過370萬港元。他今天（15日）在區院承認10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪、5項盜竊罪及3項使用虛假文書的副本罪，求情時指自己因賭博及揮霍致債台高築，目前欠下400多萬港元高利貸。法官陳廣池斥責其行為嚴重破壞誠信，判處他監禁46個月。

38歲被告蔣怡興，現時任職的士司機。案情指，由2016年至2020年期間，由被告經營的2間工程公司共10次參與校方的招標，其中7次投標成功，涉及中標金額共約94萬元。其中一次中標的內容是被告的公司須為校方安裝56套辦公桌，造價約28萬元，但被告卻偽造校方的文件，私下找來二判商以18萬元提供相同工程，拖欠對方工程費10萬元。此外，被告在協助校方將工程費用分期轉交給2間承辦商時，卻將部分錢私自扣下，存入另外2間與上述承辦商名稱相同、但由被告經營的工程公司的戶口，涉及盜竊的金額共逾370萬元。事後廉署人員在被告家中搜出學校的偽造印章。

辯方今天為被告求情指，被告幼時從內地來港，家境清貧，但憑勤奮考入當時的教育學院，畢業後便執起教鞭，擔任教職近15年，月入約5萬元。被告因賭博及揮霍欠下高利貸，才渴望賺大錢，但他的前同事與學生都有為他寫求情信，指他在校內工作稱職，從沒誤人子弟。法官判刑時，強調欠債不是犯案原因，被告犯案時間長達4年，更偽造學校印章，屬嚴重破壞誠信，最終判被告監禁46個月。