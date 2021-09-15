青年打2劑復必泰易現心肌炎　科學委員會倡12至17歲只接種一針

新冠疫苗需否接種第三針，兒童及青年接種須知近日引起熱議，衞生防護中心轄下科學委員會今日（15日）舉行會議，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，當平衡接種由內地及德國研發的復必泰疫苗風險及好處後，專家委員會會向當局建議，12歲至17歲青少年只需打一針復必泰，因發現較多心肌炎及心包炎個案是接種第2針後發現。

劉宇隆表示，本港在6月14日開展讓12至15歲青年接種復必泰疫苗，很快發現他們在接種後有心肌炎及心包炎問題。他又指，自己作為兒科醫生，至今已接獲有37宗相關個案，其中男生佔32宗，女生佔5宗，發病中位數為15歲，其中30宗在第2針後出現，現時他們的情況穩定。故科學委員會審視香港及海外數據後，會向政府建議12至17歲青少年應可只接種一針復必泰疫苗。

至於由內地研發的科興疫苗，劉指委員會審視科興提交的數據後，認為造成不良事故的風險與成年人相若，故科學委員會建議，科興疫苗接種年齡下降至12歲，並要求政府向科興取得更多數據，向青少年提供多一個選擇。

香港中文大學呼吸系統科講座教授兼政府專家顧問許樹昌表示，現時討論需否接種第3針需考慮多個因素，包括：第2針及第3針接種相隔的時間，據復必泰提供的資料可相隔28天，科興則就28天、6個月及9個月進行研究，發現越遲接種第3針的效果會較好，如果太早打或需接種第4針；此外，他相信2022年會有第二代疫苗，而本地已連日零確診，相信普通市民不需太急打第3針，如明年知道有目標通關時間，之前2個月打第3針比較好。