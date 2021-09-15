警方打擊工商廈罪案拘126人　搗無牌酒吧賭檔檢毒品武器

警方西九龍總區於過去兩個月展開打擊工商業大廈罪案行動，共拘捕126人，涉及的罪名包括無牌賣酒、藏有攻擊性武器、販運危險藥物、經營毒窟、經營賭博場所等，警方亦起出一批武器、毒品和賭博工具等證物。

該總區刑事部警司鄭俊傑表示，近期有不法之徒為逃避防疫限制及警方偵查，將無牌酒吧及非法賭檔遷往工廈經營成為新趨勢，除帶來衞生風險外，簡陋的消防裝置亦成為公眾安全的隱憂。場所亦成為黑社會收入來源之一，情況令人關注。今年初至今，西九龍總區共搗破46間工廈無牌酒吧及非法賭檔，拘捕超過600人。

針對此情況，西九總區反黑組於7月至9月展開「焰洋」行動，成功搗破5間無牌吧，2個非法賭檔、一個毒品飯堂及一個住宅武器庫，拘捕84男42女共126人(16至82歲)。部分疑犯有黑幫背景。當中3名保安員涉嫌以睇水形式協助經營被捕，另有兩人於網上兜售毒品被捕，警方亦檢獲50萬港元現金、550萬元籌碼、開山刀、牛肉刀、鐵通、伸縮棍、鐵蓮花等武器，以及海洛英、大麻、賭枱、籌碼、和大量酒類飲品。

該總區反黑組總督察李木易指，市民因疫情未能如常離港或外出消遣，加上暑假青少年外出，經營樓上無牌酒吧有利可圖，不同黑幫都會參與及開辦該類處所，為降低被警方斷正只專注做熟人生意，客人需先聯繫中間人預約時間進場，新客則要熟人介紹及作保薦人才能進場。有場所行事更為謹慎，客人要預先將個人照片傳送給中間人，並經閉路電視核實樣貌後方可進入。

該總區反黑組署理總督察陳栢堅稱，部分無牌酒吧會聘請「天文台」睇水，在附近街道及在大廈高處觀察，嘗試去提防執法部門行動及適時作出通報。大部分場所均安裝「天眼」監察環境，一發現疑似警察，即通知場內同夥「散水」逃走。被捕疑犯包括3名保安員，調查顯示3人向無牌酒吧提供情報以換取報酬，警方暫時以涉嫌「協助無牌賣酒」拘捕他們。其實，保安員有責任核查所有進入大廈可疑人士，當目睹有罪行發生，應立即報警。

該總區防止罪案主任黃美愉女總督察說，西九龍總區一直同保安及物業管理業界保持緊密聯繫，合作無間，自2013年開始透過一個推動社群參與、加強情報收集的機制「警衞先鋒計劃」，進一步提升雙方的緊密合作。警方會不定時進行「保安人員警覺運動」，以測試大廈保安人員的警覺，提醒他們以認真謹慎的態度履行職責，協助防止罪案。僱用保安員的法團或者管理公司，都有責任做好監察的工作，避免有人做出違法事，破壞僱主的利益及影響業界聲譽。