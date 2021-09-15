元朗荃灣搗破非法竹館　拘20男女兼發告票

元朗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今晚(15日)約7時在區內展開反非法賭博行動，突擊搜查位於屏會街一個單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀、12張椅子及約14,000港元賭款。

行動中，人員拘捕一名69歲姓孔本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；另外6名本地男子及5名女子，年齡介乎於35歲至68歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反禁聚令，警方將向被捕人作出檢控或票控。

此外，荃灣警區特別職務隊人員今日下午約4時半，於區內進行反非法賭博行動，突擊搜查運通街一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲3張麻雀枱、6副麻雀、小量賭款及賭博工具。

警方於該行動中拘捕一名52歲姓洪本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外5名本地男子、1名本地女子及1名內地女子，年齡介乎36至79歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反禁聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續近年半，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。