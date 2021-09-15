為入境治療向衞生署虛報資料　印尼貨船船長涉詐騙被捕明提堂

警方於上月28日接獲衞生署轉介，指一艘於同月24日由印尼抵港的貨船，船長向衞生署申請「自由無疫通行證」時，涉嫌就船上人員的健康情況提供虛假資料，促使衞生署批出通行證。

衞生署於翌日(25日)得知船上有多人染病，隨即派員上船為船員進行檢測，發現23名船員中，有15人確診新冠肺炎，包括船長本人，他們隨即被送往醫院接受隔離治療，8名沒有染疫的船員則留在船上進行隔離。其後，15名染疫人士中，包括船長在內的14人已完全康復，並返回船上進行隔離，現時仍有1名船員在醫院接受治療。

警方於本月6日聯同衞生署人員，登上涉事貨船進行調查及搜證，發現貨船於8月中進入香港水域前，已有多名船員患病，並出現多種病徵，如發高燒、咳嗽、呼吸困難等。警方調查顯示，船長蓄意提供虛假資料，促使衞生署人員批出有關通行證，以進入香港水域進行治療。

觀塘警區刑事總督察葉劍鵬指，經索取律政司意見後，警方今午(15日)再次登上涉事貨船，並以涉嫌「詐騙」拘捕53歲泰國籍船長，他稍後會被落案起訴一項「詐騙」罪，案件將於明日(16日)在觀塘裁判法院提堂。由於船上有多名船員曾確診新冠肺炎，警方今次登船進行拘捕行動前時，必須消毒及穿著全套保護衣物。